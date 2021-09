Roma, gli sposini olandesi in camper: il loro viaggio di nozze finisce in disgrazia. "Vi prego aiutateci"

10 settembre 2021 a

a

a

Doveva essere una luna di miele romantica e indimenticabile, quella di Daan e Jorien, due novelli sposi olandesi. La coppia di sposini aveva deciso di regalarsi un tour in città europee a bordo di un camper. Nelle prime due settimane tutto è andato per il meglio: poi però sono arrivati a Roma, e il loro viaggio romantico ha preso una piega inaspettata quanto spiacevole.

"Mai visto un camper così", ma è copiato: sfregio all'Italia, occhio al dettaglio. Fin dove si spinge la Cina | Guarda

Il loro camper è infatti stato rubato, costringendoli a uno stop forzato. Il furto è avvenuto nella mattinata di giovedì 9 settembre, nei pressi del centro commerciale Maximo al Laurentino. Bloccati nella capitale, i due novelli sposi non hanno potuto far altro che lanciare un appello per provare a ritrovare il camper con cui stavano girando l’Europa dopo il matrimonio. “In luna di miele a Roma - ha raccontato il ragazzo, Daan Brinkerink, a Roma Today - è stato rubato il nostro fedele compagno”.

"Qua c'è un uomo raccapricciante". Che fine orribile hanno fatto queste due ragazze in campeggio

Si tratta di un Volkswagen T3 Vanagon azzurro del 1989 targato XD-73-TH. “Questo veicolo - ha spiegato - ha un grande valore emotivo. Abbiamo viaggiato insieme su questo camper da 10 anni in tutta Europa. Io sono cresciuto con esso da quando i miei genitori lo hanno comprato quando ero piccolo. Ci sono tutte le nostre cose personali sul camper, compresi gli abiti del matrimonio”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.