Irene Maiorino de L'amica Geniale, uno choc: "Mi guardava e si masturbava. Poi..."

Irene Maiorino, l'attrice protagonista nel ruolo di Lila nella serie L’amica geniale, ha raccontato un’esperienza traumatica vissuta nel quartiere Pigneto a Roma, denunciando un abuso sessuale. La sera, mentre tornava a casa dopo cena, si è fermata per rispondere a messaggi sul telefono e ha percepito uno sguardo insistente. Alzando gli occhi, ha notato un uomo ben vestito, fermo tra due auto, che si masturbava fissandola.

Scioccata, ha reagito immediatamente: ha preso il telefono, ha iniziato a filmare e lo ha inseguito, gridandogli: "Fatti vedere in faccia, brutta mer… che sei". Nel video, si vede l’uomo di spalle, che fugge su un monopattino, sistemandosi frettolosamente i pantaloni. Maiorino ha deciso di condividere il filmato sui social, sperando possa aiutare a identificare il responsabile, e ha sporto denuncia alle forze dell’ordine.

In una storia su Instagram, ha ringraziato chi le ha mostrato solidarietà, sottolineando l’importanza di denunciare sempre, nonostante la difficoltà di far comprendere la gravità di tali episodi. Ha raccontato che i poliziotti, inizialmente poco recettivi, hanno poi iniziato ad ascoltarla, ma ha evidenziato quanto sia necessario un lavoro di sensibilizzazione per far capire la frequenza e la serietà di questi abusi. Maiorino ha poi riflettuto sul fatto che il problema non risiede solo in disturbi mentali, ma in una profonda carenza culturale e di educazione sessuale e sentimentale degli uomini. Ha ricordato come molte donne, inclusa lei, crescano affrontando ripetutamente episodi simili sin dall’adolescenza, sottolineando la necessità di un cambiamento culturale. Ha concluso invitando a denunciare, per sé e per le altre, per contrastare questa realtà diffusa.