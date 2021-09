Rita Amenze, arrestato l'ex marito Pierangelo Pellizzari dopo un'intera notte di fuga: follia, dove l'hanno ritrovato

11 settembre 2021 a

È stato arrestato Pierangelo Pellizzari, l'uomo che nella mattina del 10 settembre ha ucciso la 31enne Rita Amenze a colpi d'arma da fuoco a Noventa Vicentina. Il 61enne è stato trovato dai Carabinieri che lo avevano cercato per tutta la notte. Pellizzari infatti si era dato alla fuga dopo aver compiuto intorno alle 7 nel parcheggio della Meneghello Funghi, azienda presso la quale lavorava la vittima, l'omicidio dell'ex compagna. I due hanno discusso per alcuni istanti, al termine dei quali il killer ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco, uccidendola sul colpo di fronte ad alcune colleghe.

Per trovare l'uomo è scattata in tutta la provincia vicentina una caccia finita nei pressi della sua abitazione. Intanto sul luogo del delitto era già arrivato il magistrato di turno e il medico legale che hanno eseguito i primi accertamenti sulla dinamica. Secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di un agguato: appena scesa dall'auto la vittima, che stava per iniziare il turno di lavoro, è stata avvicinata dall'ex marito che, dopo una breve discussione, l'ha colpita con quattro proiettili in rapida sequenza.

I due si erano sposati nel 2019 e trasferiti da Val Liona a Villaga in località Quargente. La donna aveva una figlia in Nigeria e aveva intenzione di portarla in Italia. Pellizzari era già stato condannato per violenze ai danni dell'ex. Così come non poteva avere l'arma con cui ha ucciso Amenze. Nel 2008 i carabinieri del paese avevano inviato una relazione in Questura per i suoi atteggiamenti violenti e si era proceduto alla revoca del porto d’armi.

