Meteo, Giuliacci: 5 giorni di inferno, attenzione al weekend

Negli ultimi giorni, il maltempo ha concesso una temporanea tregua dall’afa opprimente causata dall’anticiclone africano, portando fenomeni intensi come nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento in diverse aree dell’Italia. Questa pausa, tuttavia, è destinata a concludersi rapidamente. A partire da giovedì 19 giugno 2025, l’alta pressione di origine africana tornerà a rafforzarsi, estendendosi con decisione sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Con essa arriveranno masse d’aria calda che innescheranno una nuova ondata di calore, segnando un netto rialzo delle temperature su gran parte del territorio nazionale.

Le temperature massime, come sottolinea meteogiuliacci.it aumenteranno progressivamente, raggiungendo valori significativi anche sulle zone montuose, dove lo zero termico si posizionerà oltre i 4000 metri di altitudine, un segnale chiaro dell’intensità di questa fase climatica. Il fine settimana del 21 e 22 giugno si preannuncia particolarmente stabile, con cieli prevalentemente sereni e sole dominante. Sulle regioni tirreniche del Centro-Sud, così come in Sicilia e Sardegna, le temperature massime oscilleranno tra i 32 e i 35°C, con punte localmente più elevate nelle aree interne. Non si escludono, tuttavia, temporali isolati su Alpi, Prealpi e alcune zone appenniniche, dove l’instabilità pomeridiana potrebbe farsi sentire.

A rendere le condizioni ancora più difficili sarà l’afa, alimentata dalle correnti calde e umide che, attraversando il Mediterraneo, si caricheranno di vapore acqueo. Questo fenomeno accentuerà il disagio fisico, specialmente nelle aree costiere e nelle grandi città. Per informazioni sulla durata di questa ondata di calore, si raccomanda di seguire gli aggiornamenti delle previsioni meteorologiche.