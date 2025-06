Villa Pamphili, "identificata la donna morta"? La questura frena. E molto non torna...

In un primo momento sembrava che la donna trovata morta a Villa Pamphili insieme alla figlia fosse stata identificata. Bionda, 30 anni circa, alta 164 centimetri, 58 chili di peso, è stata rinvenuta intorno alle 19:30 di sabato 7 giugno vicino alla cancellata che si affaccia su via Leone XIII a Roma. Poco dopo, però, la Questura ha chiarito la questione: "Al momento non è stato identificato nessuno". La donna era morta da circa una settimana. La bimba, invece, ha un'età compresa tra i sei e gli otto mesi. Lei è stata trovata circa tre ore prima, a distanza di 200 metri verso il cuore del parco. A differenza della madre, era morta da un paio di giorni al massimo. Entrambe erano nude, ma non sono stati ravvisati segnali di violenza sessuale sui loro corpi.

Come riporta il Corriere della Sera, non c'era traccia della donna e della bambina negli ospedali, nelle banche dati delle forze dell'ordine, nelle segnalazioni di persone scomparse, né in Italia né all'estero. Secondo gli inquirenti, non si tratta di un duplice omicidio. Per la madre non è ancora chiara la causa del decesso. I test su droga, farmaci e sulla violenza sono risultati negativi. Appare quindi sempre più plausibile la pista della morte naturale. Discorso diverso per la bimba, che è stata soffocata e picchiata.