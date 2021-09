Denise Pipitone e Olesya, "di chi è parente la donna rom". Una scoperta sconcertante

16 settembre 2021 a

Si parla ancora del caso di Denise Pipitone nella puntata di Chi l’ha visto?, la trasmissione di Federica Sciarelli su Rai tre. In particolare viene affrontata la storia di Olesya Rostova, la ragazza russa che qualche mese fa si pensava fosse la stessa Denise, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. La giovane donna aveva partecipato in Russia a un programma in tv per cercare la sua famiglia, perché non sapeva chi fossero i suoi genitori, e il suo racconto aveva fatto nascere la speranza che si trattasse proprio della figlia di Piera Maggio.

E pochi giorni fa la stessa trasmissione russa è tornata sul caso di Olesya: la nomade che era con lei quando era ancora una bambina è stata infatti rintracciata e intervistata. Si chiama Valentina Rota e ha affermato di conoscere Olesya ma di non essere sua madre. "Era la figlia della mia ex nuora, l’ho presa con me ma non l’ho rapita", ho dichiarato. "Ho accolto lei e sua mamma in casa mia e mi sono presa cura di loro, finché la mamma non è sparita".

Ma attenzione perché durante la trasmissione Valentina Rota si sottopone al test del Dna insieme a tutti i figli e i nipoti, e tra di loro viene trovata una compatibilità. Olesya e la ragazza sua "parent"’ (anche se non si sa con quale grado di parentela) si abbracciano: è possibile dunque che presto Olesya riesca a scoprire qualcosa in più sulla sua famiglia.

