Femminicidio a Vicenza, Alessandra Zorzin mamma di 21 anni freddata in casa dalla guardia giurata

Un altro femminicidio, un altro orrore. Una mamma di 21 anni, Alessandra Zorzin, con una bimba di 2 anni, è stata uccisa a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza da un conoscente, il 38enne Marco Turrin di Vigodarzene, guardia giurata. L'uomo ha freddato la ragazza con un colpo di pistola. Quindi è uscito dalla casa della donna, in tutta calma, ha recuperato l'auto nel parcheggio antistante. La testimonianza è di un ristoratore, titolare di una vicina trattoria: "L'ho visto andare via, camminava con andatura normale, non di fretta, come se nulla fosse accaduto", ha riferito il testimone. Inizia la caccia all'uomo terminata solo nel tardo pomeriggio, quando Turrin si suicida sparandosi un colpo di pistola al volto. Una fine agghiacciante, come la giornata di follia omicida iniziata alle 11.

Alessandra ha aperto la porta al suo carnefice, ospite abituale della casa. I vicini parlano di una presenza maschile "particolarmente assidua" negli ultimi tempi. Si sentono però urla, un litigio particolarmente animato. Quindi riferiscono di un rumore sordo e "inquietante". Dopo qualche minuto suonano al campanello di Alessandra, che però non apre. A quel punto, temendo il peggio, provano a contattare il marito della donna, l'unico in possesso delle chiavi. La coppia viveva da un anno e mezzo a Montecchio Maggiore, la loro relazione sembrava procedere normalmente. Ma su di loro gravava la mina vagante Turrin, classica scheggia impazzita. "Gli abitanti di Valdimolino (frazione di Montecchio, ndr) sono sconvolti. Si tratta di una comunità molto tranquilla e nessuno sa spiegare questo terribile gesto - spiega il sindaco di Montecchio Gianfranco Trapula - ancora una volta, purtroppo, ai danni di una giovane donna e giovane mamma".

