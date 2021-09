Denise Pipitone, "archiviare Anna Corona": il dramma di Piera Maggio, impossibile ritorovarla

17 settembre 2021 a

La Procura di Marsala ha chiesto (di nuovo) l'archiviazione di Anna Corona per il caso di Denise Pipitone. Lo ha annunciato Milo Infante in diretta a Ore 14 su Rai due: "Anche questa nuova inchiesta, a rigor di logica, è chiusa". Si troverà mai la verità sulla bambina scomparsa diciassette anni fa a Mazara del Vallo? La speranza ormai si assottiglia sempre di più. Ormai non ci sono più indagati né nuove testimonianze né prove. Nessun elemento nuovo che possa essere utile all'indagine.

"Noi continueremo a cercarla", ha spiegato l'avvocato di Piera Maggio, la mamma di Denise, Giacomo Frazzitta. Come l'ex pm Angioni che non è più sull'inchiesta ma in autonomia ha sempre cercato di indagare sul caso della piccola e che ora attacca i colleghi di allora. "La Angioni era venuta a Marsala nel '99 e nel 2004 aveva chiesto di rientrare nella sua regione, ben prima della scomparsa di Denise Pipitone. Ma ci teneva al caso. Ora sta facendo una carriera di giudicante", spiega Frazzitta. "Voleva rimanere per ottenere il risultato".

Insomma, tanto impegno da parte della Angioni ma il risultato è che in tutti questi anni non si è arrivati a nulla. "Nessuno parla, nessuno ricorda", attacca Milo Infante.

