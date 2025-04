Liliana Resinovich, lo sconcertante selfie inviato dal marito a Rai 2

"Da Tarvisio tutto bene": Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, la donna trovata morta a Trieste nel gennaio 2022, lo ha detto alla trasmissione Ore 14 su Rai 2, allegando anche un selfie. Nello scatto l'uomo, che di recente è stato messo sotto accusa per l'omicidio della moglie e che probabilmente non è mai rientrato da un viaggio in Austria, si mostra sorridente, in tenuta da ciclista, accanto a un cartello turistico di Tarvisio, con il pollice alzato.

Parlando dell'avviso di garanzia ricevuto, al programma ha detto che se lo aspettava "ma sono sereno e tranquillo". Durante la trasmissione si è parlato, poi, del recente sequestro di diversi oggetti nella sua abitazione, tra cui una felpa gialla, guanti arancioni e circa 700 tra coltelli e forbici. A commentare, in diretta, anche Claudio Sterpin e Sergio Resinovich, rispettivamente amico e fratello della vittima. "Siamo in colpevole ritardo – ha dichiarato Sterpin – questo avviso di garanzia sarebbe dovuto arrivare tre anni fa. Ringrazio oggi la Procura, finalmente guidata da chi vuole arrivare alla verità. È ormai evidente che si tratta di un omicidio".