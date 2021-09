Roma, cinghiali al mercato: nel mirino ci sono i bimbi. Il video più agghiacciante: Virginia Raggi che dice?

23 settembre 2021 a

I cinghiali sono dappertutto nella Capitale guidata da Virginia Raggi. L'ultimo avvistamento è alla Balduina. Nel video diffuso su Twitter si vede mamma cinghiale in compagnia del suo cucciolo, intenta a "fare la spesa". Il piccolo branco infatti si aggira tra i banchi del mercato in cerca di frutta e verdura. Il tutto a pochi passi dai bambini che entravano a scuola. Non è una novità per gli abitanti di Roma, che più volte hanno denunciato la presenza dei cinghiali per le strade. "Hanno filmato una cosa che noi conosciamo bene da più di otto anni", ha commentato rassegnato un abitante del quartiere al Messaggero.

"Gli animali si sono stabiliti in un parco privato in via Taverna, immediatamente accanto a un asilo nido e a una scuola media e quasi ogni giorno si spostano tra le zone verdi circostanti, in cerca di cibo nella spazzatura. Io ho molta paura di vedermeli spuntare davanti la mattina quando accompagno i bambini a scuola". Proprio come è accaduto a Massimo Lopez. L'attore si è trovato faccia a faccia con un cinghiale mentre stava andando a buttare l'immondizia.

Un'esperienza terrificante, ma ormai all'ordine del giorno. "I cinghiali ora la notte ti assalgono - spiegava nel suo sfogo sui social -. Non so se questo Paese rimarrà in balia degli eventi. E quindi poi ci lamentiamo del pipistrello della Cina con il virus. Ma qui ci sarà di peggio: cinghiali, topi, gabbiani, dinosauri, lupi...qualsiasi cosa!". Interpellata da Mattino 5 la sindaca del Movimento 5 Stelle ha tirato in ballo la Regione Lazio spiegando che la competenza è tutta sua: "Ho fatto un esposto contro la regione perché non controlla la sua popolazione". Insomma, di male in peggio: dalla Raggi grillina al governatore del Pd Nicola Zingaretti.

