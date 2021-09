Coronavirus, il bollettino del 24 settembre: calano ricoveri e decessi. La regione verso il "cambio colore"

24 settembre 2021 a

Secondo l'ultimo bollettino sui contagi, in Italia ci sono 3.797 nuovi casi di coronavirus a fronte di 277.508 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 4.061 con 321.554 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 52 decessi (contro i 63 di giovedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 130.603. In terapia intensiva sono ricoverati 489 pazienti (-16) mentre i guariti sono 5.265. Il tasso di positività è ora all'1,4 per cento.

Attualmente sono 489 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid, in calo di 16 rispetto a giovedì e gli ingressi giornalieri sono invece 35. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.553, cioè 97 meno di ieri. Gli attualmente positivi sono 103.556, con un calo di 1.527 casi nelle ultime 24 ore.

A fronte di questi ultimi dati positivi, solo la Sicilia resta ancora in zona gialla anche se potrebbe presto essere promossa a zona bianca. Si rilevano infatti dati in miglioramento che, se consolidati, consentiranno il ritorno in zona bianca. Per quanto riguarda le terapie intensive la Regione si trova al 10,7 per cento e al 79,5 per 100mila abitanti per quanto riguarda l'incidenza dei contagi. Sempre meglio, insomma.

