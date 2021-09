Padova, escono dal pub senza pagare. Svergognati con una foto: "Dopo due anni di pandemia, cosa rischiate"

24 settembre 2021 a

Escono dal pub senza pagare e vengono messi alla gogna sui social. Protagonisti tre ragazzotti di Padova, che dopo una serata tra birre e hamburger della Busa dei Briganti, locale molto noto della cittadina universitaria veneta, hanno usato la più classica delle scuse, fumare una sigaretta all'esterno, per darsela a gambe ed evitare di saldare il conto. Pensavano di essere i più furbetti del quartierino, ma per loro è arrivata una amarissima sorpresa.

Dopo poche ore, la stessa pagina ufficiale del pub padovano su Instagram ha pubblicato un fermo immagine dei tre clienti desaparecidos, ovviamente con i volti pixellati, e una didascalia che più chiara non si può: "Vi diamo tre giorni per saldare il conto". Una pessima pubblicità per i ragazzi, un momento di involontaria (ma straordinaria) fama nazionale per il locale





"Questi - si legge nel post a corredo della foto - sono dei 'clienti' che nella serata di ieri hanno pensato bene di venire al pub, consumare, e andare via senza pagare. Tutto questo dopo due anni di pandemia, in cui il comparto della ristorazione e della birra artigianale sono riusciti a sopravvivere solo tra immensi sacrifici, facendo l'impossibile per restare in piedi. E adesso, che arriva una mezza boccata d'ossigeno, zac! Dobbiamo beccarci pure i furboni di turno".

"Furboni - proseguono i proprietari della Busa dei Briganti - perché andare via senza saldare il conto costituisce reato di insolvenza fraudolenta, punibile con fino a due anni di carcere o, più ragionevolmente, con una multa da 516€ a persona. Furboni perché abbiamo le riprese, girate dalle telecamere di sicurezza, che li riprendono durante la cena, nel momento in cui si alzano 'per andare a fumare', e durante l'intrepida fuga. Furboni perché abbiamo anche il nome di uno di loro. Cari ladri, avreste dovuto architettare meglio questo 'colpo del secolo', dal bottino di ben 72€!". A fine serata, insomma, l'amaro che più amaro non si potrebbe.

