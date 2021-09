Gratta e vinci a Napoli, vita stravolta per la 69enne fregata dal tabaccaio: grossa sorpresa sul conto corrente

25 settembre 2021 a

La commissione per la validazione del Gratta e vinci da mezzo milione di euro, rubato nelle settimane scorse a una anziana di 69 anni di Napoli, ha autorizzato Lotterie Nazionali all'avvio delle procedure per il pagamento del premio. Ora la 69enne potrebbe avere i soldi sul suo conto, forse già martedì 28 settembre. Il tagliando vincente era stato sottratto dal tabaccaio, che era fuggito ed era stato rintracciato. L'uomo ha chiesto scusa.

La commissione era presieduta dal dirigente dell'Ufficio Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi, che nei giorni scorsi si è recato, su incarico della direzione generale di Adm, alla caserma dei carabinieri di Latina per acquisire formalmente il tagliando. Il dirigente nei giorni scorsi si è recato, su incarico della direzione generale di Adm, l’agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, presso la caserma dei carabinieri di Latina per acquisire formalmente il tagliando all'Amministrazione, così da poter autorizzare il concessionario Lotterie Nazionali Srl all'avvio delle procedure per il pagamento del premio, come hanno spiegato i Monopoli. L’anziana donna potrà quindi già da martedì avere la meritata e sofferta vincita. all'Amministrazione, in modo da autorizzare il concessionario Lotterie Nazionali Srl, all'avvio delle procedure per il pagamento del premio, come hanno spiegato i Monopoli.

Una volta rintracciato, il tabaccaio sotto accusa per aver rubato il biglietto vincente aveva inizialmente asserito che il tagliando era suo, e non dell’anziana donna. Alla fine però le forze dell’ordine erano riuscite ad appurare chi fosse il legittimo proprietario del tagliando, ovvero la donna.

