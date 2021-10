Ischia, nella villetta vista mare... "Bastano 2mila euro", un clamoroso caso a luci rosse: roba estrema

04 ottobre 2021 a

Sei attori in tutto, 4 maschi e due donne, sei giorni di riprese, un cameraman che poi è anche il montatore, e 2000 euro massimo di budget. Produce Max Biondi e si gira tutto in una villetta di Ischia, vista mare. Si girano, infatti, film por**. "Siamo rimasti solo in 4 o 5 case di produzione in Italia. Dieci anni fa erano 50. Siamo gli ultimi indian. Il porno in Usa fattura più soldi della Major League Baseball, la National Football League e la NBA combinate insieme. Un altro mondo", spiega Biondi.

"Ho girato Matrix, Cleopatra, insomma parodie importanti. Lo faccio principalmente per passione. Sin da adolescente andavo nei teatri a vedere le pornostar. Ci sono proprio portato. Perché prima facevo l'attore. Sono un ex attore di Pupi Avati. Sono molto ambizioso e volevo sfondare. Nei film tradizionali più di piccoli ruoli non riuscivo a fare. Allora ho intrapreso la carriera dell'hard, e lì ho spaccato veramente", racconta a Specchio, il settimanale della Stampa.

Il regista di chiama Axel Ramirez ricorda di aver cominciato a 24 anni a fare il regista. Poi ha preferito l'hard. Per lo più dietro la cinepresa. Ma fa anche l'attore. "Sono vanitoso, mi piace apparire. Pure in questo, io e Max recitiamo delle parti, per dare più sostanza alla sceneggiatura. Il mio sogno è di lavorare con Quentin Tarantino. So che viene a Roma, a metà ottobre, ho già comprato il biglietto. Mi piacerebbe salire sul palco del più bel teatro del mondo, il San Carlo di Napoli, e fare un film con Tarantino", conclude.

