Valle d'Aosta, il tasso di mortalità più alto d'Europa: incubo-Covid, le cifre e il mistero sotto alle Alpi

La Valle d'Aosta è la Regione europea con il più alto tasso di mortalità per coronavirus. Da inizio pandemia fino a giugno 2021 ci sono contati 377 decessi per 100mila abitanti. Sempre italiane sono la terza, quinta e settima regione con rispettivamente la Lombardia (335), il Friuli-Venezia Giulia (314) e l'Emilia-Romagna (295). È quanto emerge dal nuovo barometro del Comitato delle Regioni Ue pubblicato in occasione della Settimana europea delle città e delle Regioni.

"Dobbiamo renderci conto che Regioni e città devono diventare gli eroi nella gestione di crisi come questa", ha osservato il presidente del Comitato, Apostolos Tzitzikostas. Un dato preceduto dal rapporto dell'Istat e dell'Istituto superiore di Sanità. Questo relativo al 2020. Nel dettaglio il dossier spiegava che "il Nord è stata la ripartizione più interessata alla diffusione della pandemia: considerando tutto il 2020, il 60 per cento dei casi e il 71 per cento dei decessi si è concentrato in questa area geografica. Inoltre, la Regione Lombardia è stata quella che durante tutto l'anno ha riportato il maggior numeri di casi e conseguentemente di decessi Covid-19".

Il 2021 però ha visto un'inversione di rotta. Complici i vaccini, le Regioni hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Anche la Regione con il tasso di mortalità più alto. In Valle d'Aosta nel marzo 2021 sono stati registrati 133 decessi per ogni causa (-35,7 per cento rispetto al marzo 2020) di cui sette per Covid; 160 ad aprile (-22) di cui 32 per Covid.

