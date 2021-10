Dora Lagreca, nuovi dettagli e un sospetto: "Prelevata la lamiera", prima di cadere nel vuoto...

13 ottobre 2021 a

Emergono nuovi dettagli sul giallo di Potenza legato alla morte di Dora Lagreca. L’ultima ipotesi su cui sta lavorando la procura è che la ragazza, dopo essere volata da quarto piano dell’abitazione che condivideva con il fidanzato, potrebbe essersi aggrappata al parapetto del balcone, salvo poi precipitare nel vuoto. Il reparto della scientifica ha rimosso gran parte della lamiera che copre il parapetto per provare a individuare eventuali tracce di Dna della ragazza, morta nella notte tra sabato e domenica dopo un presunto litigio con il fidanzato.

"Come la hanno trovata dopo la caduta dal balcone". Dora Lagreca, un dettaglio inquietante: come è possibile?

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, dall’autopsia non sarebbero emersi dettagli particolarmente utili, se non che Dora fosse completamente nuda al momento della caduta. Intanto ai familiari preme capire se la ragazza avesse subito qualche violenza prima del fattaccio: per il momento le ricostruzioni parlano di un litigio tra lei e il fidanzato iniziato diverse ore prima, al termine di una festa di laurea di una loro amica. Una volta fatto rientro al monolocale, secondo il racconto del ragazzo Dora avrebbe minacciato di farla finita.

Dora "caduta da un balcone"? Terrificante svolta nelle indagini, "istigazione al suicidio": chi è indagato

Lui lo avrebbe interpretato come una provocazione nei suoi confronti, ma lei invece avrebbe aperto il balcone del monolocale e poi come sia caduta è tutto da chiarire. Pare che il fidanzato abbia provato ad afferrarla senza riuscirci, dopodiché è corso in strada e ha chiamato i soccorsi, che quando sono arrivati hanno trovato la ragazza ancora viva. Poi però per lei non c’è stato nulla da fare.

