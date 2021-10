Piacenza, il 13 di ogni mese da 10 anni: Marco e il necrologio per Emanuela, una storia straziante

Davide Locano 15 ottobre 2021 a

a

a

Una storia toccante, straziante, che arriva dritta al cuore. Una storia tutta italiana, che arriva da Piacenza. Ogni mese, sempre lo stesso giorno, da dieci anni a questa parte, viene infatti pubblicato un necrologio: "Tuo per sempre Marco", oppure "eternamente tuo Marco". Queste le parole rivolte alla moglie Emanuela, scomparsa tragicamente il 13 ottobre del 2011. E così, ogni 13 del mese, il necrologio.

Marco Rivoli, geometra piacentino di 71 anni, ogni mese dedica il necrologio alla moglie scomparsa, per rinnovare un amore che non si è mai spezzato. La dedica alla consorte spirata, puntuale, compare nella sezione necrologi de La Libertà, il quotidiano di Piacenza.

E ancora, sul giornale ha fatto pubblicare per 120 volte la foto della moglie, accompagnata da una promessa di amore eterno. Ogni mese, Rivoli si sposta da Gerbido, frazione di Piacenza, per raggiungere gli uffici della concessionaria pubblicitaria. E la richiesta è sempre la stessa: stampare ogni giorno 13 del mese la foto di Emanuela e quella breve e toccante promessa, "eternamente tuo".

Emanuela e Marco sono stati insieme più di 23 anni: "Ci siamo conosciuti in montagna, in Valsugana. Era luglio, eravamo in vacanza tutti e due - racconta a La Libertà -. Io di Gerbido, lei di Milano, più giovane di me di qualche anno. Ho iniziato a parlarle e ad amarla nello stesso momento". Oggi, se Emanuela fosse viva, starebbero insieme da 33 anni. Ma dieci anni fa, d'estate, lei ha scoperto la malattia: "Era agosto 2011, è morta il 13 ottobre, pochi mesi dopo". Una perdita incolmabile che Marco, ogni mese, prova in un qualche modo a colmare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.