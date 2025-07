Jannik Sinner provocato in conferenza? E lui sbotta: "È un altro torneo"

Anche Jannik Sinner si spazientisce. Succede a Wimbledon dove non manca l'ennesima domanda sulla finale del Roland Garros e sulla finale persa contro Carlos Alcaraz. Un appunto che non va giù al numero uno al mondo: "Questo è un altro torneo, un altro slam e su una superficie diversa. Non sono preoccupato dal livello a cui gioco in alcuni momenti. E non sono preoccupato che una sconfitta possa avere conseguenze negative a lungo termine".

Un attimo di tensione che però dura pochissimo. Al termine della risposta, il tennista altoatesino già si tranquillizza e parla delle sue ambizioni a Wimbledon dopo la bella vittoria contro Pedro Martinez: "Credo di avere un’altra opportunità qui, l’opportunità di fare qualcosa di buono. Se gioco bene, so che posso andare lontano. Magari perderò nel prossimo turno, non lo so. Ma di sicuro non sono preoccupato. Anzi se devo essere onesto sono molto felice di essere qui e di giocare su campi così speciale. Mi sono preparato bene per questo torneo e vedremo fin dove posso arrivare".