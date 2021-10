Confcooperative FedAgriPesca Lombardia, la nuova "partita" del presidente Perini: "Partiamo dal territorio per vincere le sfide europee dell'agroalimentare"

16 ottobre 2021 a

“La cooperazione è in prima fila nel promuovere processi di sviluppo e di aggregazione, che si traducono in progetti che guardano al futuro, senza dimenticare le radici. Da un lato, valorizza al meglio il frutto del lavoro dei soci, dall'altro, contemporaneamente, si prende cura del territorio, della gestione delle risorse naturali, riuscendo a essere anche strumento di promozione dello stesso territorio, attraverso la valorizzazione dei prodotti agroalimentari. È un ruolo strategico, quindi, quello che ricopre la cooperazione”. Lo ha sottolineato Fabio Perini, presidente di Confcooperative FedAgriPesca Lombardia, intervenendo oggi all'evento conclusivo del Progetto Integrato d'Area “Valorizzazione del territorio dei Prati Stabili della Valle del Mincio”, inserito all'interno della 24esima Fiera del Grana Padano dei Prati Stabili, inaugurata questa mattina, sabato 16 ottobre, a Goito (Mantova).

“Centralità della filiera per lo sviluppo del settore”. Il monito del presidente di Confcooperative FedAgriPesca Lombardia, Fabio Perini



Il progetto, da un valore complessivo di circa 5 milioni di euro, finanziato grazie al PSR di Regione Lombardia 2014 – 2020, ha visto il coinvolgimento di cinque cooperative, quattro aziende agricole del territorio, quattro Comuni, il Parco del Mincio, la Fondazione CRPA e Promocoop Lombardia, società di servizio di Confcooperative Lombardia. Tante realtà, un unico obiettivo: evidenziare il valore paesaggistico, economico, sociale e culturale del territorio dei Prati Stabili della Valle del Mincio, attraverso investimenti volti a migliorare efficienza e sostenibilità nelle imprese agricole e la promozione dei prodotti, ma anche a recuperare il patrimonio storico – culturale e sviluppare spazi e aree didattico-ricreative.

“Oggi abbiamo vissuto la giornata conclusiva di questo progetto che mette il territorio al centro ed è un esempio virtuoso proprio di come la cooperazione sia promotrice di processi di sviluppo e aggregazione con un impatto forte sulle aree in cui si muove - ha aggiunto Perini - Confcooperative FedAgriPesca Lombardia ormai da tempo è al lavoro non solo per costruire e supportare questo tipo di progetti, strategici per la competitività delle imprese, ma anche, con uno sguardo più ampio, per agevolare processi di crescita, la creazione di nuovi partenariati pubblico-privato, per facilitare lo sviluppo di reti fra imprese, partendo dal territorio, in linea con i nuovi obiettivi del comparto agroalimentare fissati a livello europeo. Continueremo a lavorare, al fianco delle imprese, per costruire insieme percorsi che affondano le radici nel presente ma sono proiettati verso il futuro, pronti ad affrontare le nuove sfide del settore agroalimentare”, ha concluso.

