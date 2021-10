Alessio Madeddu, lo chef di "4 Ristoranti" massacrato a colpi di accetta: giallo in Sardegna

28 ottobre 2021 a

Partecipò a 4 Ristoranti, il programma condotto da Alessandro Borghese, e poi salì agli onori della cronaca per aver aggredito una pattuglia di carabinieri. Oggi Alessio Madeddu, lo chef 51enne di Teulada, è stato trovato morto a terra davanti al suo locale a Porto Budello, nel Sud della Sardegna. Stando a quanto trapelato finora, pare che sia stato colpito ripetutamente con un'arma da taglio, forse un'accetta.

Sul posto, intanto, sono arrivati i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia. Non solo, quindi, la partecipazione alla trasmissione televisiva nel 2018: Madeddu è ricordato anche per aver assalito un gruppo di carabinieri con una ruspa la sera del 2 novembre 2020. Un gesto che aveva portato, qualche mese dopo, a una condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione per duplice tentato omicidio.

Una pattuglia lo aveva fermato per un controllo e lo chef aveva cercato di travolgerli, successivamente, con una ruspa. In particolare, dopo aver visto che l'uomo era uscito di strada col suo furgone, i militari erano intervenuti e gli avevano chiesto di sottoporsi all’alcol test. Poi la patente gli era stata ritirata e Madeddu aveva reagito con estrema violenza, andando a recuperare la ruspa e tornando sul posto per ribaltare la macchina dei carabinieri.

