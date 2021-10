Marche, forte terremoto tra Pesaro e Urbino: avvertito anche ad Ancona, gente in strada e centralini in tilt

29 ottobre 2021 a

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 a 38 chilometri di profondità è stata registrata alle 12.53 in provincia di Pesaro Urbino, a 3 chilometri a nord di Montefelcino. La forte scossa è stata ben percepita in tutto il Pesarese e anche in provincia di Ancona. Ed è stata sentita persino in Albania. Molte le chiamate arrivate ai centralini dei vigili del fuoco da parte degli abitanti che si sono molto impauriti per la scossa e che l'hanno segnalata. Al momento non risultano invece segnalazioni di danni o di persone ferite. I cittadini sono scesi in strada e sono state evacuate le scuole medie e la scuola elementare del Comune. Per le strade cittadine è in corso un monitoraggio dei carabinieri.

Dopo la prima scossa, tre minuti più tardi se ne è avvertita un'altra di magnitudo 2.7. Questo secondo terremoto è avvenuto sempre in provincia di Pesaro Urbino, a un chilometro da Serrungarina.

