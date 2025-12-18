Famiglia nel bosco, "segnali di cambiamento": arriva la svolta?

I genitori della famiglia nel bosco sarebbero cambiati, adottando atteggiamenti sempre più positivi. La vicenda è quella dei coniugi australiani Nathan e Catherine, che hanno deciso di vivere in un casolare nei boschi di Palmoli, in provincia di Chieti in Abruzzo, insieme ai tre figli di 6 e 8 anni. Figli che poi sono stati allontanati dalla coppia su decisione del tribunale dei minori dell'Aquila, che ha giudicato non idoneo il posto in cui i bambini stavano crescendo. Di lì il loro trasferimento in una casa famiglia a Vasto. Con loro anche la mamma, che però può vederli solo durante i pasti. Nel frattempo, i genitori hanno accettato una nuova casa a Palmoli offerta da un imprenditore locale, mentre sono in corso lavori di adeguamento per le problematiche igienico-sanitarie della dimora originale.

“I segnali di cambiamento avviati dai genitori, in termini di responsabilità e attenzione alle esigenze dei minori, costituiscono un elemento positivo che merita di essere sostenuto e consolidato”, ha scritto la curatrice speciale dei tre minori, l’avvocata Marika Bolognese, in un documento depositato alla Corte d’Appello de L’Aquila. Potrebbe essere la prima vera svolta del caso.