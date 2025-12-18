L'Eredità, figuraccia di Stefano da Liorni: "Non c'entra un c***. Altro che sicuro"

Oggi, giovedì 18 dicembre, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il bentornato al nuovo campione del gioco Stefano. Con lui hanno giocato come concorrenti: Daniela da Salerno, Andrea da Milano, Claudia da Ferrara, Giosuè da Latina, Matilde che ha debuttato ieri, Stefano da Milano. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine fino alla Ghigliottina ci è arrivato ancora una volta Stefano. Il campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 25mila euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Carte", "Pubblica", "Gratuita", "Atto" e "Testimone". Ma non era la soluzione. La risposta corretta era: "Accusa".