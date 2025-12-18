Libero logo
di
giovedì 18 dicembre 2025
L'Eredità, figuraccia di Stefano da Liorni: "Non c'entra un c***. Altro che sicuro"

1' di lettura

Oggi, giovedì 18 dicembre, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il bentornato al nuovo campione del gioco Stefano. Con lui hanno giocato come concorrenti: Daniela da Salerno, Andrea da Milano, Claudia da Ferrara, Giosuè da Latina, Matilde che ha debuttato ieri, Stefano da Milano. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine fino alla Ghigliottina ci è arrivato ancora una volta Stefano. Il campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 25mila euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Carte", "Pubblica", "Gratuita", "Atto" e "Testimone". Ma non era la soluzione. La risposta corretta era: "Accusa".

Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Anche a me è venuto accusa, ma altre forse calzano di più", "Consegna che ci sta perfettamente con tutte e cinque, quindi come ieri non sarà la soluzione", "Offerta non c'entra un cazz***. Altro che sicuro", "Arrivo su Landini alla ghigliottina", 

