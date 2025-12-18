Libero logo
Garlasco, problemi sul servizio? Mentana sbotta: "Ma la regia?"

di Andrea Carrabinogiovedì 18 dicembre 2025
Un fuori programma tutto da ridere, quello che è andato in scena al TgLa7 condotto da Enrico Mentana. La redazione aveva preparato un servizio sul caso del delitto di Garlasco. E su tutti i nuovi sviluppi, in particolare sull'incidente probatorio che ha visto la presenza di Andrea Sempio - il nuovo indagato per il l'omicidio di Chara Poggi - e, a sorpresa, anche Alberto Stasi.

Ebbene, doveva andare in onda un servizio su Garlasco. Doveva, perché ci sono stati alcuni problemi dalla cabina di regia. "Se non avete sentito niente non è un problema del vostro televisore. Ditemi regia se possiamo ripartire?", ha esclamato il padrone di casa. Subito dopo il Mentana si è ammutolito e così i telespettatori si sono trovati di fronte a secondi di - interminabile - silenzio. "Un bellissimo momento di televisione. Andiamo!". "Ah benissimo. Complimenti a tutti. Voi potete immaginare cosa sta succedendo di là". Ancora silenzio. 

A quel punto Mentana si è lasciata andare a un piccolo sfogo: "Io posso stare qui una mezz’oretta, solo che poi c'è il programma dopo. Scusate, ma c'è una regia? Siete in sciopero?". Il servizio poi finalmente è ripartito, anche se non dall'inizio, con lo sdegno del conduttore.

