Garlasco, "Alberto Stasi deve restare fuori": caos all'incidente probatorio

Parere opposto, invece, per il legale di Stasi. "È venuto perché questa era una giornata importante, tenete conto che comunque sono 11 anni che noi parliamo di questo Dna , finalmente è arrivata una perizia, finalmente abbiamo assunto nel contraddittorio per cui era importante per lui esserci in questo momento, ha spiegato l'avvocata Giada Bocellari, uscendo con Stasi dal tribunale di Pavia dopo l'udienza per l'incidente probatorio davanti alla gip Daniela Garlaschelli.

"Tenete conto anche del fatto che lui ha sempre partecipato al suo processo, durante tutti gli anni è sempre stato presente alle udienze e quindi questa era un momento in cui esserci, nel massimo rispetto anche dell'autorità giudiziaria che oggi sta procedendo nei confronti di un altro soggetto. Non dimentichiamolo, per lo stesso fatto di reato per cui lui è in carcere da dieci anni - ha proseguito la legale -. Quindi questo è il motivo della sua presenza in questa giornata che ha un significato particolare per tutti, per la difesa e per lui sicuramente in prima persona perché ovviamente la vita è la sua. Dopodiché sapete che non può rendere dichiarazioni, non è opportuno che lo faccia, non lo riteniamo nella maniera più assoluta utile in questo momento che lui lo faccia”.