Covid ed esorcismo, summit in Vaticano: il legame tra la pandemia e Satana, dati sconvolgenti

Si è svolta in Vaticano la quindicesima conferenza annuale sull’esorcismo dopo un anno di pausa a causa del Covid. Gli esorcisti di tutto il mondo riuniti all'università pontificia hanno discusso del legame tra la pandemia e Satana, riporta il sito Dagospia. "Ci è stato chiesto di esorcizzare il Covid da persone che erano malate", ha detto padre Miguel Martin, esorcista spagnolo. "Ma ci è stato vietato di eseguire riti su pazienti Covid". Fernanda Alfieri, che insegna le connessioni tra scienza e religione all'Università di Bologna, e da anni studia l'esorcismo ha spiegato che "il compito di uno psichiatra all'interno del gruppo di ausiliari di un esorcista sarà approfondito. Si discute anche dell'alterazione dello stato mentale e della diagnosi differenziale tra i disturbi psicopatologici e l'azione straordinaria del diavolo".

L'aumento delle richieste di esorcismi durante la pandemia non è stata una sorpresa. Padre Ronaldo Ablong delle Filippine, ha inviato esorcisti nella parrocchia per eseguire riti su pazienti Covid mentre il virus si diffondeva in varie comunità, attirando le critiche di Roma per aver oltrepassato i confini tra la salute fisica e la vera possessione demoniaca.

Padre Cesare Truqui, uno degli organizzatori, ha sottolineato che l'aumento delle richieste di esorcismo è stato alimentato in parte anche dal fatto che le persone non potevano partecipare alla messa di persona. "Ci sono molti casi di persone che non abbiamo potuto vedere a causa delle restrizioni per il Covid e che ora si rivolge a noi", ha spiegato nella sessione di apertura.

