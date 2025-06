Bayesian a galla, il dettaglio che scatena i complottisti

A dare per ora l’unica e competente risposta al perché quella nave supertecnologica e d’elite imbarcò acqua, resta per ora la perizia del Marine Accident Investigation Branch (Maib), l’ente britannico che indaga sugli incidenti marittimi e che già collabora con le autorità italiane. Secondo una prima relazione tecnica trasmessa nei giorni scorsi, sarebbe stato infatti un altro punto critico a cedere: il vetro blindato del portellone della sala macchine. Rottura netta, compatibile con le forti sollecitazioni dello scafo in condizioni meteo estreme. E da lì, secondo gli esperti del Maib, si sarebbe innescata una rapida e incontrollabile immissione d’acqua all’interno dello yacht.

Ma più che fornire risposte, il relitto pare moltiplicare le domande. «Il portellone di poppa è stato ritrovato chiuso e integro». La frase, pronunciata dal procuratore Ambrogio Cartosio, è risuonata come un colpo secco nel cuore dell’inchiesta. Quel portellone, per mesi sospettato di essere la via d’acqua fatale che avrebbe causato l’affondamento, è risultato apparentemente immacolato. E allora? Se la falla non è lì, dove si è aperta la breccia?

Il Bayesian è stato sollevato a galla dalle gru Hebo per consentire la messa in sicurezza delle imbracature. Lo s...

Una spiegazione razionale, tecnica, verificabile. Ma che cozza con l’immaginario collettivo alimentato da mesi di attesa, voci, ricostruzioni fantasiose. I portelloni chiusi hano ispirato i complottisti digitali, che si sono scatenati: c’è chi parla di manomissioni notturne, chi sospetta una messinscena, chi ipotizza addirittura un sabotaggio. Poco importa che i compartimenti stagni possano chiudersi autonomamente in caso d’emergenza, o che le acque profonde e torbide abbiano reso impossibile per mesi una verifica esterna dello scafo. L’idea che “qualcuno abbia coperto qualcosa” è diventata virale. La realtà, come spesso accade, è più grigia. Di certo, che si tratti di maltempo estremo o di un guasto strutturale, sulle cause dell’affondamento le compagnie assicurative si giocano milioni di dollari in risarcimenti.

Intanto l’albero del Bayesian, 72 metri, il più alto mai montato su uno yacht a vela, è stato tagliato prima del recupero per motivi di sicurezza. Giace ancora sul fondale, sarà issato nei prossimi giorni. Il ponte è segnato dal tempo, le fiancate coperte di alghe, la scaletta deformata dalla pressione. Ma la struttura dello scafo, secondo le prime osservazioni, appare intatta. Nessuna falla evidente, nessun squarcio. Eppure, la barca si è inabissata in pochi minuti, portando con sé sette vite. Indagati per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo sono per ora il comandante neozelandese James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia Matthew Griffith. La Procura contesta loro una serie di negligenze nella gestione dell’emergenza e nelle verifiche tecniche pre-navigazione.