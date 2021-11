Val Gardena, Ivo Rabanser sparisce per 20 anni? Torna, bussa al fratello e lo massacra a coltellate

02 novembre 2021 a

Una storia che fa concorrenza ai film quella di Ivo Rabanser, il 42enne scomparso per vent'anni dalla Val Gardena. L'uomo era stato cercato in lungo e in largo, i familiari si erano rivolti a Chi l'ha Visto? ma invano. Di lui, dopo la fuga da casa, si è persa ogni traccia. Almeno fino a sabato sera, quando alle 23 si è presentato a casa del fratello minore Martin che vive con la moglie Monika Lardschneider e il loro figlio di 9 anni. Qui Ivo non ha fatto in tempo a entrare che subito si sarebbe scagliato con un coltello contro il fratello. Martin è stato ferito diverse volte, mentre la moglie è riuscita a fuggire assieme al figlio dai vicini di casa.

Immediato l'intervento dei carabinieri di Ponte Gardena e del nucleo operativo della Compagnia di Ortisei, che sono riusciti a bloccare in tempo Ivo Rabanser prima che provocasse la morte del fratello. Il 42enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Ancora ignote le motivazioni. Le prime ipotesi non escludono la rabbia covata durante gli anni della sua assenza da Selva, ma c'è anche chi suggerisce un movente di tipo economico.

"In paese siamo molto sorpresi e rattristati per quanto accaduto, nessuno se lo poteva immaginare. Di Ivo Rabanser non si sapeva nulla da molti anni" conferma anche il sindaco, Roland Demetz. Intanto si stanno riprendendo Martin e la moglie, entrambi finiti in ospedale per le ferite riportate. Monika è stata medicata e subito dimessa, mentre Martin è ancora ricoverato dopo un intervento chirurgico.

