Assisi, ruba un paio di scarpe in un negozio: "Colpa del vaccino, come mi ha ridotto", l'ultimo delirio

02 novembre 2021 a

a

a

Uno degli effetti collaterali del vaccino? Il furto. A sostenere la delirante teoria una donna beccata in flagranza, mentre tentava di rubare un paio di scarpe in un negozio. È accaduto ad Assisi, dove una signora è stata vista aggirarsi all'interno di un negozio di calzature. Il suo atteggiamento ha però insospettito gli addetti ai controlli che repentinamente hanno chiamato i carabinieri.

"Il sangue diventa solido e muori, colpa di Papa Francesco": no-vax, l'ultima frontiera dell'orrore

Ecco la sorpresa: la donna, tra una prova e l'altra, ha nascosto un paio di scarpe nella borsa per poi allontanarsi verso l'uscita. Qui è scattato l'allarme dell’antitaccheggio, che suonando ha allertato i Carabinieri. La donna è stata portata in caserma e denunciata per furto. Fin qui una storia come tante altre, se non fosse per la giustificazione. La signora ha detto che non si rendeva conto delle proprie azioni "a causa della dose di vaccino anti-Covid somministrata poche ore prima".

"Adoro gli imbecilli". Il no-vax lo insulta? Vittorio Feltri lo demolisce: basta una frase, tutto da godere | Guarda

Una scusa che non ha convinto gli agenti. Le forze dell'ordine hanno infatti proseguito avanti per la loro strada, formalizzando la denuncia per furto. Non esiste un effetto collaterale simile a quello denunciato dalla signora. La sua ha tutta l'aria di una balla, detta semplicemente per evitare le conseguenze del suo illecito per cui ora dovrà rispondere.

"Un'immunità sterilizzante". Follia della Donato, Massimo Galli perde la testa: volano parole grosse | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.