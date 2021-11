Variante Delta predominante, "due regioni a rischio alto": brusca accelerata, chi rischia la chiusura

05 novembre 2021 a

Sono state classificate "a rischio moderato" tutte le regioni e province autonome. Ma tra queste, la Puglia e la Campania sono "ad alta probabilità di progressione a rischio alto". E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Cabina di regia sull'andamento del Covid in Italia, secondo i dati comunicati dall'Istituto superiore di sanità. Inoltre, si legge nel report, 15 regioni e province autonome riportano un'allerta di resilienza. Nessuna invece riporta molteplici allerte di resilienza.

Anche i tassi di occupazione di posti letto in area medica e terapia intensiva sono in lieve aumento. E viene sottolineato che la variante Delta rappresenta la quasi totalità dei casi in Italia, mentre è anche dominante nell'intera Unione europea ed è associata a una maggiore trasmissibilità della malattia.

In particolare, sono 13 le regioni e province autonome che questa settimana registrano un'incidenza di casi di Covid sopra la soglia critica di allerta fissata a 50 casi su 100mila abitanti, soglia a partire dalla quale diventa difficile riuscire ad eseguire il tracciamento dei casi. I valori maggiori si registrano a Bolzano, con 189,1 casi per 100mila abitanti, e in Friuli Venezia Giulia dove il valore dell'incidenza ha raggiunto 139,6 casi per 100mila abitanti. I valori più bassi si registrano invece in Molise (11,1) e Sardegna (14,8).

