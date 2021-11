Meteo, ciclone imminente: "Allagamenti, esondazioni strade chiuse". Le uniche due regioni risparmiate

17 novembre 2021 a

a

a

Paura in tutta Italia per il ciclone che non accenna a fermarsi. Le piogge e la tromba d'aria hanno già messo in ginocchio la Sicilia, dove si registra un'ultima vittima: un uomo di 53 anni travolto dalla tromba d'aria uscito di casa. A preoccupare anche la situazione in Calabria con allagamenti segnalati in diverse zone della provincia di Reggio Calabria e del Cosentino. Un nubifragio - spiega 3BMeteo - si è abbattuto su Cerchiara di Calabria e Plataci, due comuni nell'area del Pollino.

Fino a quando l'Italia è condannata a bombe d'acqua e nubifragi: l'ultimo verdetto-meteo, il peggioramento

Non sono esenti le Marche, che nelle ultime ore sono state attraversate dal maltempo. In particolare a essere colpite sono le aree del Pesarese. A Ponte Sasso di Fano sono addirittura esondati alcuni torrenti che hanno allagato alcune abitazioni e fatto evacuare diverse famiglie. Bloccata invece la circolazione stradale sulla SS16 Adriatica, dove l'acqua ha raggiunto i 70 cm. Il meteo non risparmia neppure il Nord, con l'Emilia Romagna e il basso Piemonte alle prese con intense piogge.

Meteo, "allerta arancione": non solo Sardegna, le regioni colpite dalla bomba d'acqua

Risparmiate pochissime zone come la Toscana e la Campania. Ma come saranno le prossime ore? Nella giornata di mercoledì 17 novembre il cielo del Nord sarà interamente coperto dalle nuvole con qualche isolata pioggia, specie in Emilia Romagna. Più sole sulle Alpi, mentre tra la bassa Toscana e il Lazio ci saranno ancora alcune precipitazioni. Instabile in Sardegna con rovesci e temporali in attenuazione serale. Sud, ancora maltempo tra Sicilia e Calabria, con temporali anche forti, Basilicata, Puglia e Molise. Solo dalla giornata di giovedì si potrà tirare un sospiro di sollievo e godersi il bel tempo del weekend.

Meteo, la condanna del vortice Mediterraneo: tempeste e neve, le regioni nella morsa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.