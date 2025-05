Meteo-Giuliacci, "perturbazione organizzata": chi rischia il maltempo

Del maltempo non ci si libera. Anche la settimana che inizia lunedì 12 maggio vede protagonista il brutto tempo. Stando alle previsioni realizzate dal team di Mario Giuliacci, "tra instabilità pomeridiana e il passaggio di una perturbazione organizzata, in gran parte d'Italia ci sarà infatti occasione di aprire l'ombrello". Non a caso lunedì e martedì assisteremo all'alternanza tra momenti soleggiati e repentini annuvolamenti, con improvvisi scrosci di pioggia e temporali che, specie nella parte centrale della giornata, bagneranno soprattutto le zone interne del Paese.

Una brevissima pausa è attesa per mercoledì 14 maggio, ma non durerà molto. Ecco infatti che i giorni seguenti il maltempo è assicurato, così come una nuova perturbazione. Risultato? Rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi, sono attesi per giovedì su tutto il Sud e le Isole Maggiori, "mentre al Centro-Nord si farà sentire ancora un po' di instabilità pomeridiana, comunque per lo più confinata alle zone montuose".