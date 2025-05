Meteo, "ciclone mediterraneo": cosa aspettarsi nelle prossime ore

L'Italia alle prese col maltempo. L'inizio settimana non è stato dei migliori e, i giorni successivi, non saranno da meno. Stando alle previsioni realizzate dal team di Mario Giuliacci, da martedì 13 maggio giungerà sull’Italia un fronte temporalesco in grado di portare maltempo su tutta la penisola. "Considerando la potenziale energia in gioco grazie al contrasto a masse d’aria dalle caratteristiche diverse - si legge - potremmo assistere a forti grandinate con chicchi di medie/grosse dimensioni". Massima allerta dunque a Nord-Ovest e nelle regioni del versante tirrenico del Centro-Sud. Queste saranno le zone maggiormente colpite.

Finita qui? Niente affatto. Secondo gli ultimi aggiornamenti tra il 14 ed il 15 maggio si formerebbe addirittura un ciclone mediterraneo con venti superiori ai 100 km/h e pioggia con accumuli importanti, si parla di 100 -200 mm in poche ore. Particolare attenzione sulle regioni meridionali e le Isole Maggiori.