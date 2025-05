Meteo, Giuliacci: ecco quando finiscono le piogge, ribaltone

L’inizio di maggio 2025 ha portato un assaggio estivo con temperature elevate e giornate soleggiate, ma una perturbazione ha interrotto questa fase, portando piogge e un calo termico, come evidenziato da meteogiuliacci.it. Secondo le analisi del sito, il mese è caratterizzato da instabilità, con temporali e clima fresco, ma ci si chiede quando tornerà il caldo estivo. Le previsioni indicano che fino al 20 maggio le temperature resteranno primaverili, oscillando intorno o leggermente sotto la media stagionale, con precipitazioni sparse, soprattutto al Nord e nelle regioni centrali. Tuttavia, l’ultima decade del mese potrebbe segnare una svolta. I modelli meteo suggeriscono un possibile ritorno dell’anticiclone, che porterebbe un aumento delle temperature, con valori sopra la media e punte fino a 30 gradi in alcune aree, come il Centro-Sud e le isole. Questo rialzo termico potrebbe riportare un’atmosfera estiva, anche se l’evoluzione resta incerta.

Le reazioni sui social, in particolare su X, riflettono il dibattito sul clima variabile: molti utenti lamentano il maltempo, con commenti come “Maggio pazzo, dove è finito il caldo?”, mentre altri attendono con entusiasmo il ritorno del sole. Meteogiuliacci.it invita a monitorare gli aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero cambiare rapidamente. Per ora, maggio si conferma un mese dinamico, con un’alternanza di fasi fresche e momenti più caldi, che potrebbero anticipare l’estate.