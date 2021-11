Super green pass, controlli e multe: piano nazionale "senza precedenti", come cambiano le regole

25 novembre 2021 a

Il super Green pass introdotto dal governo di Mario Draghi, in vigore dal prossimo 6 dicembre, sta facendo discutere parecchio. Soprattutto perché viene rilasciato solo a guariti e vaccinati, non consentendo così ai no vax di accedere a gran parte dei luoghi pubblici, come bar, ristoranti, cinema, teatri, stadi, piscine. "Tutto rimane aperto, precluso solo a quanti non hanno la vaccinazione o non sono guariti", ha sintetizzato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

La necessità di controllare che la misura del super Green pass venga rispettata richiederà - come riporta il Giorno - la mobilitazione totale delle forze dell’ordine e un piano su scala nazionale "senza precedenti", da adottare "entro cinque giorni". Per non buttare all'aria quanto deciso dall'esecutivo. Ci dovrebbero essere, quindi, verifiche costanti all'interno di ristoranti, bar, palestre, locali, ma anche negli hotel e su tutti i mezzi di trasporto pubblico, compresi autobus e metro.

A insistere sui controlli è stato soprattutto il premier Mario Draghi: "Le forze dell’ordine saranno mobilitate in modo totale. Bisogna potenziare i controlli. Tutte le forze di sicurezza, i vigili urbani, saranno impiegati con un impianto diverso rispetto al passato. Il ministro dell’Interno è stato allertato". Il governo, inoltre, ha affidato ai prefetti la costruzione di "piani d’azione" che dovranno essere messi a punto in base ai territori. Fondamentale, comunque, che siano disegnati in breve tempo. Ogni settimana, poi, prefetti e comitati dovranno inviare una relazione al Viminale con numero di accertamenti e violazioni.

