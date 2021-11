Lockdown per tutta Italia, il piano segreto di Mario Draghi: quando può scattare e quanto dura, un incubo

26 novembre 2021 a

a

a

Lockdown per tutti? Dovrebbe essere l'ipotesi più remota, ma pare che il governo di Mario Draghi ci stia già pensando. Lo rivela un retroscena di Affari italiani, secondo cui quanto sta accadendo adesso in altri Paesi d'Europa, come l'Austria, potrebbe presto diventare realtà anche da noi in Italia. Una chiusura generalizzata per tutti, vaccinati e non vaccinati. La politica, in particolare, si starebbe interrogando su cosa succederà dopo il 15 gennaio, quando scadrà il decreto sul super green pass. Un provvedimento comunque prorogabile, come detto dal premier in conferenza stampa.

"Cosa mi dice chi vive in trincea". Inferno in ospedale, lo schiaffo di Luca Zaia ai no-vax: ora tutti muti

Le preoccupazioni maggiori circolerebbero in Parlamento, tra i deputati della maggioranza: l'idea è che, laddove dopo l'Epifania la situazione sia nettamente peggiorata e simile a quella di Germania e Austria, l'esecutivo dovrà adeguarsi adottando misure pesanti. Fonti di governo, comunque, avrebbero escluso l'imposizione della vaccinazione obbligatoria per tutti. Il risultato potrebbe essere solo un enorme caos, soprattutto per quel che riguarda la gestione delle sanzioni.

"Verso altri lockdown?". Maledizione-Covid, la profezia di Bertolaso: ecco che cosa ci aspetta

L'unica soluzione, insomma, resta quella del lockdown, che tutti comunque vogliono evitare. Quanto durerebbe? Almeno tre o quattro settimane, stando a quanto scrive Alberto Maggi su Affari italiani. Una zona rossa nazionale, quindi, che avrebbe non poche ripercussioni sulle casse di tutte le attività costrette alla chiusura, come bar, ristoranti e negozi, oltre a palestre, piscine, teatri, cinema. In quel caso, però, bisognerebbe capire se si tratti di chiusura totale o limitata alle ore serali e soprattutto se verrà reintrodotto il tanto odiato coprifuoco.

Nuovo Green Pass in zona bianca, tam-tam sul Natale: "Verso la retromarcia", scontro in CdM?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.