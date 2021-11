Culturista ammazzato, chi è il killer: dal calcio alle esecuzioni, un nome clamoroso

27 novembre 2021 a

a

a

E' caccia all'uomo che mercoledì 24 novembre a Comeana (Prato), in via Boccaccio, con una pistola ha sparato e ucciso Gianni Avvisato, personal trainer di 38 anni. Si tratta di Stefano Marrucci, 55 anni, residente a Firenze, ex calciante del Calcio storico fiorentino, ben noto alle forze dell'ordine. A mettere gli investigatori sulle sue tracce è stato Andrea Costa, l'uomo di 35 anni che poche ore dopo il crimine era stato sottoposto a fermo d'indiziato di delitto per concorso in omicidio.

"Ho caldo". E muore: Christiana sconvolge Pordenone: cosa l'ha stroncata in poche ore

Costa, da quanto si è appreso, agli inquirenti ha spiegato che aveva accompagnato con la sua auto Marrucci sotto casa di Avvisato. L'ex calciatore era evaso dai domiciliari proprio per andare a Comeana. Costa ha poi sostenuto di non essere stato a conoscenza delle intenzioni di Marrucci, al quale era solito fare da autista in cambio di piccole somme di denaro, e di non sapere che fosse armato. Quindi di essere solo un testimone dell'omicidio. Avvisato infatti è stato colpito all'inguine da un proiettile sparato da Marrucci.

Ciro Grillo rinviato a giudizio. E la Bongiorno sgancia il siluro: "Abbiamo la scatola nera". Per il figlio del comico si mette malissimo

Il ricercato ha un curriculum criminale che va dalla rapina all'omicidio, reato questo consumato nel 1987 a Prato quando, per una vicenda sentimentale, uccise il boss della mafia catanese Agostino Mirabella. Condannato a 20 anni, evase nell'aprile '98 e fu arrestato un mese più tardi dopo una sparatoria con i carabinieri a Pistoia. Nel gennaio del 2003 a Firenze ridusse in gravissime condizioni un altro uomo al culmine di un litigio legato alla droga. Marrucci scappò e venne arrestato in Germania. Nel 2011, evaso dai domiciliari, venne intercettato a Firenze dagli agenti della squadra mobile e, nella colluttazione con uno di loro, partì un colpo dalla sua pistola che ferì il poliziotto. Resta comunque ancora da chiarire il movente dell'omicidio di Gianni Avvisato. Marrucci nel 2012 era stato indagato per rapina insieme al padre della vittima dell'omicidio di Comeana dalla procura fiorentina ma entrambi erano poi stati scagionati.

Sepolta nuda in un campo sconosciuto. Choc a Ferrara, che fine fa Alcida: "Non abbiamo soldi, ma..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.