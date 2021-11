Vittorio Sgarbi, Sutri è il primo Comune d'Italia ad aver archivi edilizi digitali

29 novembre 2021 a

Il comune di Sutri - che riunisce oltre 6.400 abitanti - ha adottato l’innovativo sistema ideato da REDD, la Start up fondata dall’Avv. Riccardo Delli Santi e partecipata da Banca del Fucino. Sutri, nel Lazio, risulta così il primo Comune ad avere organizzato digitalmente i propri archivi edilizi, attraverso l’intelligenza artificiale (IA). pplicare l’intelligenza artificiale (IA) ai documenti edilizi permette di riclassificarli, estraendone i metadati (data, istante, numero protocollo etc.) per rendere le pratiche edilizie e di condono facilmente reperibili e

consultabili da tecnici e cittadini. Tale operazione consente di facilitare la ricerca delle pratiche edilizie necessarie per la richiesta del Superbonus 110% oltre ad indirizzare al meglio il processo di rigenerazione urbana insito nel PNRR.

Alessio Toccarelli, Amministratore Delegato di REDD, ha dichiarato: “L’obiettivo del progetto avviato con il Comune di Sutri è stato velocizzare le operazioni di ricerca dei documenti oggetto di accesso agli atti dei cittadini, soprattutto dopo l’entrata in vigore della maxi detrazione fiscale per i lavori di riqualificazione energetica (c.d. Superbonus 110%). La digitalizzazione non aiuta a ricercare e processare le informazioni: ecco perché REDD non si limita a scannerizzare i documenti, ma li analizza estraendone, con intelligenza artificiale, le principali informazioni. Ricordiamoci che la rigenerazione urbana, nella quale il PNRR investe molto, non è possibile senza la documentazione edilizia originaria ai fini della dimostrazione della legittimità dell’immobile. Solo un archivio edilizio digitalizzato e facilmente consultabile permetterà di raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Dopo questo primo test, i nostri sistemi, compatibili con tutte le piattaforme gestionali finalizzate all’interoperabilità dei servizi digitali, sono pronti per essere applicati a tutti gli archivi edilizi dei Comuni italiani garantendo una ridu ione di tempi e costi”. L’Arch. Luigi De Falco, responsabile ufficio urbanistica del Comune

di Sutri, ha aggiunto: “Quando REDD ci ha proposto il suo servizio non abbiamo esitato. L’analisi ha permesso di digitalizzare l’archivio e, grazie ai metadati estratti, di ricercare i documenti attraverso diversi criteri facilitando l’accesso agli atti anche ai cittadini. La digitalizzazione delle pratiche di condono ancora inevase, semplificherà le istruttorie e accelererà il processo di ripristino della legalità sul territorio di Sutri che rappresenta anche uno degli obiettivi dell’Amministrazione del Sindaco Sgarbi”.

