Latina, Romina De Angelis cade e muore durante il padel: la pallavolista stroncata a 43 anni, uno choc

01 dicembre 2021 a

Un malore improvviso mentre giocava a padel con gli amici: così è morta Romina De Angelis, ex giocatrice di pallavolo e fisioterapista. E Latina, sconvolta, piange una tra le sue più apprezzate sportive. A darne notizia è il Messaggero, secondo cui la 43enne si è accasciata a terra in campo ed è deceduta nonostante i tempestivi soccorsi di chi era presente. Secondo le prime informazioni, a stroncarla sarebbe stato un aneurisma mentre si trovava in un centro sportivo della periferia della città laziale.

All'arrivo del 118, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. Del caso si stanno occupando i carabinieri di Borgo Sabotino, intervenuti sul posto, anche se non sembrano esserci ombre di sorta sul tragico avvenimento.

La donna era molto famosa nel Lazio visti i suoi trascorsi sportivi, e non a caso cordoglio è stato espresso dalla società di pallavolo di Sabaudia, dove ha giocato. Romina De Angelis aveva vestito anche le maglie di Futura Terracina e Cisterna '88, diventando un volto notissimo della pallavolo femminile regionale e avendo un grande seguito anche sui social network, dove il suo profilo è stato tempestato di messaggi commoventi dedicati a lei e alla sua famiglia. I funerali della ragazza si terranno venerdì prossimo alle 11.30 presso la chiesta Santissima Annunziata di Sabaudia.

