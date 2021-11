Verona, Francesca Mannu investita due volte: muore dopo 4 giorni di agonia

20 novembre 2021 a

Non ce l'ha fatta Francesca Mannu, la ragazza di 20 anni di Caprino Veronese. Dopo quattro giorni di agonia in seguito all'incidente di cui è stata vittima, la giovane è deceduta ieri 19 novembre. Francesca Mannu era stata investita mentre attraversava la Strada provinciale 29, poco distante dal centro del paese.

Per cause che dovranno essere accertate, quel pomeriggio del 15 novembre, dopo aver aspettato l'arresto di una macchina che viaggiava in direzione di Caprino che le dava correttamente la precedenza, la giovane aveva iniziato ad attraversare la strada ma era stata investita da una Bmw X5 proveniente dall'opposto senso di marcia, condotta da un cinquantenne del posto. In seguito all'urto, la ragazza era stata poi sbalzata di alcuni metri sulla corsia opposta, dove era poi stata investita di nuovo, da una Renault Koleos, guidata da un uomo di 45 anni di Costermano sul Garda (Verona) che non è riuscito a evitare l'impatto.

Francesca Mannu era stata immediatamente trasportata in elicottero all'ospedale di Borgo Trento, dove però è deceduta nel reparto di Terapia Intensiva. Le sue condizioni erano appare disperate fin da subito. Per alcuni giorni era stata tenuta accesa una flebile speranza che si è definitivamente spenta nella serata di ieri al Polo Confortini di Borgo Trento.

Gli accertamenti alcolemici eseguiti dai Carabinieri sui due automobilisti sono risultati negativi per tutti i conducenti.

