Christiana Camilot, la morte che sconvolge Pordenone. "Ho caldo", cosa l'ha stroncata in poche ore

27 novembre 2021 a

a

a

Un malore improvviso avrebbe stroncato nel primo pomeriggio di giovedì Christiana Camilot, 53 anni, che poche ore prima era a stata a cena con un'amica. A trovare il cadavere della donna, come riporta Leggo, è stato il figlio, nella sua casa a Pordenone. Inutile la tempestiva chiamata dei soccorsi.

La tragedia di Dalila Bianchi, dimessa dall'ospedale muore poche ore dopo. Pesante sospetto

Mamma di tre figli dalla personalità artistica, vitale ed estrosa, Christiana dopo una vita da commessa era riuscita ad aprire un laboratorio a suo nome. Ora, la tragedia in un momento di particolare realizzazione professionale e umana. "È stato un dolore fortissimo - ha spiegato al quotidiano locale Il Gazzettino Silvia Santarossa, l'amica che aveva visto per ultima la Camilot, a cena -. Non ce lo saremo mai aspettato. La sera prima era allegra e come al solito un vulcano di idee e progetti. A fine serata mi aveva detto di essere un po’ stanca e di sentire caldo. Ci siamo abbracciate e date appuntamento per i giorni successivi. È stata importantissima per la mia vita, non solo per avermi presentato il mio attuale marito, ma anche per com’era lei". Forse proprio quelle sensazioni fisiche erano l'avvisaglia, non facile da decifrare, del malore che la stava per colpire in maniera fatale.

Pordenone, "ciao amore" e un occhiolino: come muore Massimo, il dramma che sconvolge la città

"Mi piace essere circondata dalla sua arte – spiega commossa Silvia al Gazzettino, circondata mostrando i quadri dell'amica che fanno bella mostra di loro nel suo studio da avvocato -. Vorrei ricordarla con la sua erre arrotata, il suo talento, la sua intelligenza viva, ma anche il suo garbo, la sua discrezione e il rispetto degli altri. Era la prima ad essere contenta delle cose belle che accadevano agli amici ed era una mamma straordinaria per la quale i figli erano una ragione di vita". Tutta Pordenone celebra ora la sua memoria, in un misto di dolore e sconcerto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.