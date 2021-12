Monica Cerioni, la figlia del senatore trovata morta in casa a 56 anni: perché il caso sconvolge Jesi

03 dicembre 2021 a

a

a

Monica Cerioni è venuta a mancare all’età di 55 anni per un malore improvviso e fatale. L’intera comunità di Jesi è sotto choc per la sua morte, essendo la famiglia Cerioni molto conosciuta sia per la carriera politica del padre Gianni, scomparso sei anni fa e senatore della Democrazia Cristiana in passato; sia per l’attività sportiva del fratello Marco, che ha fatto il portiere anche in Serie A.

Lotteria, subito dopo l'infarto vince un milione di dollari. E... la sconvolgente storia di Alexander

La donna è stata vittima di un attacco cardiaco che l’ha colta nella sua casa di via Rossini: a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla operati dai sanitari del 118. Monica aveva lavorato all’interporto Marche, salvo poi decidere di dedicarsi alla famiglia, in particolare ai suoi due figli e alla madre anziana. “Monica era una persona gentile - è il ricordo dei parenti - molto discreta e riservata, legatissima alla sua famiglia d’origine e agli amici più cari, quelli d’infanzia con cui aveva mantenuto un rapporto stretto e con i quali aveva frequentato l’ex Bar Manoni”.

Infarto e ictus "senza preavviso", ecco per chi il rischio raddoppia: studio-choc, cosa ti condanna

Quest’ultimo era il luogo di ritrovo di Monica e dei suoi amici ai tempi della gioventù, ma anche da quando il fratello Marco lo aveva rilevato. La famiglia è sotto choc per la sua morte e chiede che venga rispettato il dolore e la privacy. I funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni.

Infarto dopo il decollo, dramma per la Polizia di Stato: Domenico Tiberi morto a 47 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.