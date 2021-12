Calendario dell'avvento fai da te: un momento davvero magico

03 dicembre 2021 a

Realizzare con le vostre mani un calendario dell’avvento è un momento davvero speciale. E anche se non siete dei veri esperti del fai da te sicuramente riuscirete a creare qualcosa di unico.

Le origini del calendario dell’avvento

Il Calendario dell'Avvento è più giovane di quello che potete immaginare! Ha cento anni o poco più: fu inventato da Gerhard Lang, un editore protestante tedesco, nel 1908. A quel tempo in Germania c'era già l'usanza di scartare 24 pacchettini regalo, 1 al giorno a partire dal 24 dicembre per aspettare con la gioia nel cuore la festa della nascita di Gesù. In realtà, nei primi calendari dell’avvento si partiva dalla prima domenica di avvento mentre oggi è abitudine cominciare il conto dal primo giorno di Dicembre. Per aspettare i calendari dell’avvento come li intendiamo noi bisognerà aspettare il 1920: in Germania e da lì in tutta Europa iniziano a diffondersi costruzioni in cartone, con 24 finestre da aprire. All’interno delle finestre venivano inseriti dei cioccolatini di varie forme.

Il calendario dell’avvento oggi

Oggi il calendario dell’avvento è diventata una bella abitudine anche nel nostro Paese. In giro, nei classici mercatini natalizi ne potete trovare di ogni tipologia, forma e dimensione. Tanti anche i brand per bambini e per adulti che producono a dicembre dei calendari dell’avvento su misura, con all’interno prodotti, minutaglie e piccoli regali.

Se in casa ci sono dei bambini però, anche realizzare con le vostre mani un calendario dell’avvento può essere per loro estremamente bello e piacevole. Su alfemminile.com e su altri siti in cui si parla di genitorialità e bambini trovate tanti consigli per creare insieme ai più piccoli dei lavoretti natalizi, dei giocattoli. dei bellissimi decori di Natale e naturalmente anche dei calendari dell’avvento. Insomma le ispirazioni non mancano di certo, non vi resta che scegliere il tipo di calendario dell’avvento che vi ispira di più e poi far sognare i vostri bambini rendendo straordinaria l’attesa del Natale!

Calendario dell’avvento fai da te: idee per chi ha un po’ di manualità

Sicuramente starete pensando a quale calendario dell’avvento realizzare. Pensate che le forme possono essere davvero svariate e tutto può diventare un contenitore. Se siete abili nel fai da te potete realizzare dei sacchetti in tela e feltro, alternando i colori tra quelli più natalizi: via libera quindi al rosso, al bianco, alla tela effetto sacco di Babbo Natale, al verde abete e così via! Se l’idea dei sacchetti vi sembra un po’ scontata potete scegliere delle scatoline, tipo quelle per contenere dei regalini e legarle tutte a una ghirlanda natalizia, in modo che pendano giù. Se i bambini sono piccoli potete anche mescolare le date, in modo che ogni giorno debbano cercare tra i pacchettini il numero giusto, quello da aprire proprio in quel momento!

Se invece volete preparare qualcosa di particolare armatevi di feltro colorato e cartoncino e scatenate la fantasia, ogni forma e ogni colore è permesso: l’importante è rendere indimenticabile questa emozionante sequenza di doni, in attesa del Natale! Scegliete il vostro calendario dell’avvento in base ai vostri gusti (e a quelli dei vostri bambini), ma anche ai colori con cui quell’anno addobberete il vostro albero di Natale…perché un po’ di stile, in fondo non guasta mai! Siete ancora in cerca di idee? Lasciatevi ispirare, leggendo l’articolo calendario avvento fai da te!

Calendario dell’avvento fai da te: come realizzarlo con quello che avete in casa

Se vi piace l’idea di preparare un calendario dell’avvento fai da te con quello che avete già in casa, potete scegliere dei barattoli in vetro, ve ne serviranno 24, ciascuno con il suo coperchio. Potete dipingerli tutto dello stesso colore, oppure variare colore e creare anche delle belle fantasia mescolando i colori. A questo punto fate girare dello spago attorno ad ogni barattolo chiuso e all’estremità dello spago inserite un numero, da 1 a 24. Se preferite potete anche creare delle etichette, con i diversi numeri. Ogni giorno si apre un barattolo: facile no? I barattoli sono un’idea super pratica perché potete variare le dimensioni in modo da inserire regalini piccoli nei barattoli più piccoli e naturalmente regali di dimensioni maggiori in barattoli più ampi. E se li decorate in maniera non troppo natalizia potete anche riutilizzarli il resto dell’anno come pratici contenitori porta tutto!

Calendario dell’avvento fai da te: quali doni scegliere

Ok, ora che avete realizzato il vostro calendario dell’avvento è il momento di pensare ai regalini. Sceglieteli immaginando già la faccia che vostro figlio o vostra figlia faranno nell’aprirli! Non occorre certo che si tratti di regali costosi, quelli che conta è stupire i vostri bambini con piccoli pensierini. Potete inserire di tutto: matite colorate, temperamatite, candeline profumate, piccoli giocattoli, ma anche cioccolatini e caramelle, o i classici e sempre amati biscotti Pan di Zenzero per iniziare così a vivere dal 1 al 24 dicembre tutta la magia e l’atmosfera del Natale e prepararsi a fare festa tutti insieme.



