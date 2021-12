Scuola, l'associazione dei presidi protesta davanti al Miur: "Dirigenti, retribuzione da pezzenti"

06 dicembre 2021 a

"Dirigenti per responsabilità e competenze, pezzenti per retribuzione. Ri-dateci dignità e perequazione": la protesta di una rappresentanza di Dirigenti Scuola Confederati davanti alla sede del Miur, il Ministero della pubblica istruzione, a Roma.



L'associazione dei presidi ha proclamato lo stato di agitazione e la "disobbedienza civile" per manifestare "contro il governo sordo alle richieste che da settimane vengono avanzate sui problemi della dirigenza scolastica". "È una vergogna - ha dichiarato il presidente Attilio Fratta - ci sentiamo presi in giro dal governo e dal ministro Bianchi, che non prenderà parte alla nostra iniziativa. La situazione dei dirigenti è insostenibile". Il ministro, sottolinea l'associazione, "non avrà più il nostro appoggio. Ci avevano garantito interventi - prosegue Fratta - e non abbiamo ricevuto un centesimo, ci sono soldi ovunque e nessun fondo destinato alle questioni della dirigenza. Il presidente Draghi ignora completamente il problema. Dopo 11 anni di promesse, la situazione dei dirigenti scolastici e ancora gravissima e nessuno ne parla".

