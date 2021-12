Striscia la notizia, occhio così la smart tv ti spia e ruba le informazioni. Come ci si può difendere

08 dicembre 2021 a

A Strisica la notizia, nella puntata in onda stasera 8 dicembre, Marco Camisani Calzolari, dopo i telefoni, ci spiega come difenderci dagli spioni che potrebbero usare i televisori di nuova generazione per spiarci e ottenere informazioni. "Ci sono delle tv smart che hanno microfono e telecamera incorporata e possono finire nelle mani di hacker che tramite il wifi possono fare quello che vogliono loro".

"In sostanza c'è chi ascoltando tutto quello che diciamo può usare queste informazioni contro di noi", prosegue Marco Camisani Calzolari. "Come possiamo difenderci?", si chiede. La risposta è semplice: "Copriamo la telecamere con due strati di nastro isolante nero e scolleghiamola dal wifi. E dalle impostazioni bisogna entrare nella voce 'privacy' per disattivare i microfoni". Fondamentale poi è "installare un antivirus ad hoc".

Nella puntata del 3 dicembre MCC ha puntato i riflettori su un tipo di truffa molto diffuso, quasi banale, ma non per questo molto pericoloso. Si tratta di una frode che ha preso sempre più piede sul web: la vittima riceve una email da un contatto che è quasi sempre sconosciuto. All’interno del messaggio trova un link con tanto di invito a cliccare per i più disparati motivi. Ed è qui che iniziano i problemi: nel momento in cui si clicca, vengono infatti aperte le porte virtuali ai truffatori, che con un devastante malware sono in grado di bucare i sistemi di sicurezza dei nostri apparecchi elettronici e di rubare tutte le nostre informazioni.

