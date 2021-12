Covid, indiscrezioni sul CdM: obbligo di mascherina ovunque, i poteri di Figliuolo alla protezione Civile

14 dicembre 2021 a

Lo si era intuito dalle parole del mattino di Roberto Speranza, che oltre allo stato d'emergenza ci fossero altre misure in ballo. Si parla del CdM del pomeriggio, il via previsto alle 17, dove verrà adottato un nuovo pacchetto di misure anti-Covid in vista del Natale e Capodanno.

Dunque, largo alle indiscrezioni che circolano in queste ore. In primis, una rivoluzione nella piramide della gestione della pandemia: il governo potrebbe decidere di trasferire i poteri della struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo alla Protezione Civile, di fatto "deresponsabilizzando" in parte il generale.

E ancora, all'ordine del giorno ci sarebbe anche la possibilità di reintrodurre l'obbligo di mascherina all'aperto in tutta Italia, così come già previsto nel caso di passaggio in fascia gialla. Una decisione definitiva sul punto verrà presa nel corso del vertice a Palazzo Chigi. E ci si chiede quale possa essere il beneficio, per due ragioni: la prima, più fonti ed esperti hanno confermato la sostanziale inutilità della misura. La seconda, la campagna vaccinale serve proprio ad evitare restrizioni ed imposizioni di questo tipo.

E una conferma circa la possibilità di reintrodurre l'obbligo di mascherina arriva da Roberto Speranza, il quale ha affermato che "dovremo avere massima cautela a partire dall’utilizzo delle mascherine che io considero ancora uno strumento fondamentale della nostra strategia di contrasto al virus", ha spiegato il ministro della Salute.

