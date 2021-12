Covid, il bollettino del 14 dicembre è una bomba sul Cdm: oltre 20mila contagi, record di morti nella quarta ondata

14 dicembre 2021 a

Nelle ore calde del Consiglio dei ministri che dovrà decidere sulla proroga dello stato di emergenza al 31 marzo, arriva il bollettino a rafforzare la convinzione che non siamo ancora in una situazione tale da rinunciare agli strumenti straordinari per affrontare il Covid. Certo, i numeri sono leggermente “gonfiati” come tutti i martedì, dato che quando c’è il fine settimana di mezzo vengono analizzati meno tamponi.

Il bollettino di oggi, martedì 14 dicembre, dà conto di 20.677 contagiati, 13.908 guariti e 120 morti a fronte di 776.563 test, con il tasso di positività che è stato rilevato al 2,7 per cento (-1,4 rispetto a ieri, quando erano stati analizzati molti meno tamponi). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, nonostante alcune regioni abbiano superato o quasi raggiunto la soglia fissata per le terapie intensive, la pressione generale è sotto controllo: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +212 (7.163 posti letto attualmente occupati), mentre il saldo dei ricoverati in rianimazione è +7 (836) a fronte di 93 nuovi ingressi.

Nel frattempo il governo presieduto da Mario Draghi sta ragionando in Cdm su ulteriori misure anti-Covid: oltre alla proroga dello stato di emergenza, la voce che circola con insistenza riguarda l’estensione dell’obbligo di mascherina all’aperto a tutto il territorio nazionale e per l’intero periodo delle festività.

