Liberoquotidiano.it pubblica la rettifica dell'articolo dal titolo: "Marco Billeci, il carabiniere disabile dopo il Covid: 'Vaccino e reazioni avverse, è una roulette russa'"

Liberoquotidiano.it pubblica la rettifica del seguente articolo dal titolo: "Marco Billeci, il carabiniere disabile dopo il Covid: 'Vaccino e reazioni avverse, è una roulette russa'". Per conto di Marco Billeci la redazione fa sapere che l'articolo presentava delle inesattezze. Il carabiniere infatti non è disabile, come da noi scritto, ma "inidoneo al servizio"; il suo polmone ha ripreso la piena funzionalità e il 50 per cento era riferito solo durante la degenza. E ancora, precisa Billeci: "Non 'nascondo la rabbia' ma semmai non celo frustrazione o sconforto quando parlo della mia situazione, non chiedo 'polemico' ma semmai 'spaventato'. La mia situazione è già delicata. Inesattezze come quelle riportate non aiutano".

Ci scusiamo per gli errori

