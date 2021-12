Lockdown selettivo a Natale, estremi rimedi a tempo record in Italia: chi verrà "tappato" in casa

18 dicembre 2021 a

I bollettini diffusi dal ministero della Salute dimostrano che l'emergenza Covid in Italia non è ancora finita. Così, per far fronte ai quasi 30 mila contagi e 120 decessi registrati nella giornata del 17 dicembre, il governo pensa a nuove strette. Ce n'è una in particolare che dovrebbe far temere i non vaccinati: è il lockdown selettivo. Fonti autorevoli e vicine a Roberto Speranza svelano a La Stampa l'ultima ipotesi su cui sta ragionando Mario Draghi, ossia seguire il modello-Austria. Il ministro della salute austriaco, Wolfang Mueckstein, ha annunciato un Natale in quarantena per i no Vax, che dal 24 al 26 dicembre e per la fine dell'anno potranno lasciare casa "solo per visitare una persona cara".

L'idea italiana è simile: un lockdown per i non vaccinati e contenuto alle ore di punta dei grandi raduni tra parenti e amici, ossia dalle 19 alle 24 la notte della Vigilia, dalle 12 alle 16 il giorno di Natale e durante la notte di capodanno. Sempre le stesse fonti raggiunte del quotidiano di Massimo Giannini parlano di un'idea ben pensata e non una semplice suggestione. Intanto è il Veneto la prima Regione a prendere provvedimenti per fermare i contagi.

Il governatore Luca Zaia ha infatti deciso di stringere i tempi e anticipare la zona gialla già da quest'oggi, sabato 18 dicembre. Cambieranno colore, con l'aggiunta di nuove limitazioni, anche la Liguria e la provincia di Trento che passeranno in zona gialla lunedì. A salvarsi, almeno al momento, Lombardia ed Emilia Romagna che rimangono in zona bianca, mentre le Marche andranno invece nella zona gialla il 27 dicembre. A firmare l'ordinanza per le altre Regioni potrebbe essere il ministro della Salute Speranza, anche lui allarmato dal rialzo dei casi da Covid-19.

