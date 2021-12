Bollettino 21 dicembre: contagi quasi raddoppiati in 24 ore, 153 morti. Le cifre che suonano come una condanna

21 dicembre 2021 a

a

a

Nel giro di 24 ore è drasticamente cambiato il dato relativo ai nuovi casi di Covid. Praticamente è raddoppiato, e ciò è da ricondurre al fatto che siano stati eseguiti circa 500mila test in più rispetto a ieri. Il bollettino di oggi, martedì 21 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 30.798 contagiati, 16.189 guariti e 153 morti a fronte di 851.865 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 3,6 per cento.

Per quanto riguarda i casi di Covid, si tratta del numero più alto fatto registrare dall’inizio della quarta ondata: per fortuna l’Italia può vantare un alto tasso di vaccinati che non ferma la circolazione del virus, ma impedisce lo sviluppo della malattia grave e quindi il sovraccarico del sistema sanitario nazionale. La pressione sugli ospedali continua infatti a essere gestibile, essendo legata quasi unicamente ai non vaccinati: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +280 (8.381 posti letto attualmente occupati), mentre quello in terapia intensiva è +25 (1.012) a fronte di 96 nuovi ingressi.

Per quanto riguarda il panorama internazionale, c’è chi è messo molto peggio dell’Italia. Nel Regno Unito sono stati registrati altri 90.629 contagi nelle ultime 24 ore: impennata legata alla nuova variante Omicron, che già sta diventando predominante. Situazione difficile anche negli Stati Uniti, dove i casi di Covid sono saliti addirittura a 254mila al giorno: il dato più alto da settembre, segno che la variante Omicron si sta diffondendo rapidamente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.